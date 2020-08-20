Kuaförüm Sensin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter, izleyicilerin gündeminde. . Kuaförüm Sensin'in dünkü bölümünde işlenen gelin konseptinde Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter modellere eşlik etti. Bugün ise modellerden Ezgi'nin mesajlaşma iddiası güne damga vurdu. Ezgi, Tibet Serter ile sosyal medyada mesajlaştıklarını söylerken mesajları da Adnan Serter'e gösterdi. Diğer model yarışmacı Gizem ise bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Kuaförüm Sensin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ve Ezgi arasındaki mesajlar haberimizde.

KUAFÖRÜM SENSİN ADNAN SERTER'İN OĞLU TİBET İLE EZGİ YAKINLAŞMASI

Ezgi'nin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Adnan Serter mesajları gülerek okurken Gizem'in yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyordu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE MODELLERE TİBET SERTER EŞLİK ETTİ

Dün ekranlara gelen Kuaförüm Sensin 307. bölümünde gelinlik konsepti ile yarışan gelinlere Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter eşlik etti.