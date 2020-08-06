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Kuaförüm Sensin’de yeni gün üzücü bir haberle başladı. Yarışmanın favori isimlerinden Engin, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle yarışmaya ara vermek zorunda kaldı.

Ekibi Koray ve Özlem de Engin olmadan yarışmak istemediği için, yarışmaya aynı puanlarla devam edecek yeni bir ekip katıldı.

Kuaför Özcan, makyöz Dilek ve model Ezgi yeni ekip olarak yarışmaya merhaba dedi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;