Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine heyecan dolu geçti. Konuk jüri olarak Ebru Akel’in de katıldığı final gününde kuaför ve makyözler modellerini "sosyetenin göz bebeği" konsepti için hazırladılar.

Çekişmeli geçen günün sonunda Mustafa, Tuna ve Su haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, Emina, Mira ve Selver haftanın en düşük puanıyla sonuncu oldu.

Best of konseptinin ilk haftası olduğu için eleme yapılmadı, yarışmacılar ikinci hafta da yarışmaya devam edecek.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;