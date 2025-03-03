Krzysztof Piatek: Kazanmak ve 3 puan almak en önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK VE ÜÇ PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Piatek, "Bugün bizim için düşünülmüş bir maçtı. Kazanmak ve üç puan almak en önemliydi. Kalan maçları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"ŞANSIMIZ VAR"

Kalan maçları kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Savaşacağız. Bence şansımız var, hala değişime sahibiz. Maçı kazandık. Yarıştayız. Bence sonunda orada olmak için geçen sezonki gibi her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.