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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Krzysztof Piatek: Kazanmak ve 3 puan almak en önemliydi - Rams Başakşehir Haberleri

        Krzysztof Piatek: Kazanmak ve 3 puan almak en önemliydi

        Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Sivasspor karşısında kazanmanın ve 3 puan almanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:53
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        "Kazanmak ve üç puan almak önemliydi"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

        Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KAZANMAK VE ÜÇ PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

        Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Piatek, "Bugün bizim için düşünülmüş bir maçtı. Kazanmak ve üç puan almak en önemliydi. Kalan maçları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

        "ŞANSIMIZ VAR"

        Kalan maçları kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Savaşacağız. Bence şansımız var, hala değişime sahibiz. Maçı kazandık. Yarıştayız. Bence sonunda orada olmak için geçen sezonki gibi her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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