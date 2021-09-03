Krup, solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerini (gırtlak) ve nefes borusunu (trakea) ve daha az derecede akciğerlerin üst solunum yollarını (bronş tüpleri) etkileyen virüslerin neden olduğu pediatrik bir hastalıktır.
Krup 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın olarak, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda da nadiren görülür.
Sonbahar sonu ve kış başlangıcı hastalığın yoğunluğunun arttığı zamanlardır.
KRUP HASTALIĞI BELİRTİLERİ
-Nefes alıp vermede zorluk,
- Ses kısıklığı,
- Burun akıntısı ve ateş,
- Hırıltılı nefes,
- Havlar şekilde öksürük,
- Öksürürken ağrı hissetme,
- Solunum yollarında şişlik,
- Geceleri meydana gelen nöbetler,
- Yutkunmada güçlük
KRUP NASIL BULAŞIR?
Krup bulaşıcıdır ve genellikle enfekte olmuş çocuklar tarafından hapşırılma veya öksürüklü hava yoluyla bulaşan damlacıklar tarafından yayılır.
Sağlıklı bir çocuk enfeksiyöz damlacıkları soluduğunda, semptomlar iki ila üç gün içinde gelişebilir.
Enfeksiyon ayrıca kapılar, mobilyalar, oyuncaklar ve diğer nesnelerde biriken enfekte olmuş mukus tarafından da yayılabilir.
KRUP HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Çoğu krup vakası, çabuk geçer ve genel olarak 3-7 gün sürdüğü bilinir.
Çoğu zaman hafif geçirilebilen ve evde tedavisi mümkün olan krup hastalığının süresi boyunca bol miktarda su tüketilmelidir.
Aynı zamanda bol sıvı alımı sağlanması; ıhlamur, nane, ada çayı, papatya çayı gibi sıvılar tüketilmesi uygun olacaktır.
Çocuğun daha rahat nefes almasına yardımcı olmak için, çocuğun yanına serin veya sıcak buhar veren cihaz konabilir. Nemlendirilmiş hava, vokal kordun şişmesini engeller ve böylece semptomları azaltır. Aynı zamanda etkili olan bir yöntem de, sıcak su buharının olduğu küvet veya duşta daha rahat nefes almasını sağlamaktır.
Geceleri öksürük veya hırıltılı nefes alışı kötüleştiğinde, serin bir ortamda 10-15 dakika kalması, çocuğun solunum semptomlarını hafifletebilir.
Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir.
Bebeklerde ve Çocuklarda Krup Hastalığı Tedavisi
Krup hastalığı, hafif klinik tabloda genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşebilir. Pek çok hasta evde tedavi edilebiliyor. Bununla birlikte daha ağır seyreden ve nefes almakta zorlanan bebek ve çocukların mutlaka hastaneye yatarak krup tedavisi görmesi gerekir.
Ağır olgularda epinefrin ve kortizonlu ilaçlar ses tellerindeki ödemin azaltılmasında kullanılır. Bu ilaçlar tıbbi olarak ağızdan ya da inhaler şekilde uygulanır.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!