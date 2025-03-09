Kronikleşen ve geçmek bilmeyen sırt ve boyun ağrılarından bu kolay yöntemlerle kurtulmanız mümkün!

Kronikleşen ve geçmek bilmeyen sırt ve boyun ağrılarından bu kolay yöntemlerle kurtulmanız mümkün!

Gün içinde zamanın büyük bir bölümünü oturarak veya masa başında çalışarak geçiren kişilerde en büyük fiziksel sağlık sorunlarının başında sırt ve boyun ağrıları gelmektedir. Sırt ve boyun ağrılarından kurtulmak sanıldığı kadar zor olmanın aksine, günlük yaşantınıza uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle bu ağrılardan kurtulabilirsiniz.

KRONİKLEŞEN AĞRILARA NE SEBEP OLUR?

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Sırt, omuz ve boyundaki bazı ağrılar ve sızılar yaralanmalardan veya tıbbi rahatsızlıklardan kaynaklanır. Ancak bunlar genellikle kötü duruş, egzersiz eksikliği ve diğer yaşam tarzı faktörlerinin sonucudur. Modern yaşamdaki birçok aktivite doğal olmayan bir pozisyonda oturmamızı gerektirir. Bunlar şunları içerir:

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- Sürüş

- Mesaj yazmak veya telefonuna bakmak

- Bilgisayar ve fare kullanarak

- Televizyon izlemek

- Örgü gibi el sanatları

Benzer şekilde, zayıf kaslara sahip olmak rahatsızlığa yol açabilir, çünkü hareket ederken ve otururken vücudunuzu desteklemek için güçlü kaslara ihtiyacınız vardır. İdeal olarak, en iyi etki için bir güçlendirme ve esneme rutini birleştirmelisiniz.

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

1. FİZİKSEL ZORLAMA

Günlük yaşamda kişilerin yaptıkları tekrarlayan veya yorucu aktiviteler sırasında boyun kaslarının aşırı kullanılması boyun bölgesindeki yapılarda sertliğe ve ağrıya neden olabilir. Kötü duruş, zayıf karın kasları ve fazla kilo, omurganın yapısına baskı yaparak ağrı oluşumuna etki edebilir. Uzun süre bilgisayar ekranda vakit geçirme yaygın karşılaşılan nedenlerinden biridir.

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2. STRES

Kişiler stres içinde bulunduklarında boyun bölgesinde ağrı veya sertleşme görülebilir. Stres nedeni ile boyun kaslarını geren kişiler ağrılar görülmeye başlayıncaya kadar bunu yaptıklarının farkında olmayabilirler.

3. SİNİR SIKIŞMASI

Boyundaki omurga yapısında görülen sorunlar sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Bu durumda, sinirler üzerinde baskı oluşur ve boyun ağrısı yanı sıra uyuşma ve karıncalanma gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

4. YAŞLANMA

Yaşlandıkça, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen doğal aşınma ve yıpranma, ağrıya neden olabilir. Eklem kıkırdağının yıpranması ve omurgadaki boşlukların daralması gibi dejeneratif rahatsızlıklar da boyun ağrısına yol açabilir. Zamanla kas ve omurlara biriken stres ve tekrarlanan yanlış hareketler nedeni ile omurgadaki disklerin zayıflamasına etki eden rahatsızlıklar ağrıya neden olabilir.

5. KAS GERGİNLİĞİ VE SPAZMLAR Uzun süreli sabit bir pozisyonda kalmak, aşırı egzersiz yapmak veya aniden ağır bir nesneyi kaldırmak gibi durumlar kaslarda gerginlik ve spazmlara neden olabilir. Bu durum, boyun kaslarının aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar. REKLAM BOYUN AĞRISINI HAFİFLETMENİN PRATİK YOLLARI NELERDİR? 1. DOĞRU DURUŞ Doğru duruş alışkanlıkları edinmek, boyun ağrısını önlemeye yardımcı olabilir. Bilgisayar veya masa başında uzun süre oturuyorsanız doğru pozisyonda oturmak ve düzenli aralıklarla mola vermek önemlidir. 2. EGZERSİZ Boyun ağrısını hafifletmek ve hareket aralığınızı iyileştirmek için uzman doktor tarafından belirtilen boyun egzersizleri de uygulanabilir. 3. SICAK VE SOĞUK UYGULAMA Boyun ağrısını hafifletmek için sıcak ve soğuk uygulamalar kullanılabilir. Sıcak duş almak, sıcak su torbası veya sıcak havlu uygulamak, kasları gevşetmeye ve kan akışını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Soğuk uygulamalar ise inflamasyonu azaltabilir. Soğuk uygulama kan damarlarını daraltır, iltihabı ve şişliği azaltabilir. Bu nedenle, ağrıyan bölgeye buz torbası veya soğuk kompres faydalı olabilir. SIRT AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR? 1. ŞİŞKİN VEYA YIRTILMIŞ DİSKLER Omurga ve kemikler arasında yastık görevi gören disklerin şişmesi durumunda sinirlere baskı uygulanabilir. Bazı durumlarda şişmiş ya da yırtılmış diskler sırt ağrısına neden olmayabilir. Bu durum röntgen, BT taramasında ya da MR’da görülür. REKLAM 2. ARTRİT Omurgada olan artrit, omuriliğin etrafındaki boşluğun daralmasına yol açabilir. Bu durum, spinal stenoz olarak adlandırılır ve sırt ağrılarına neden olur. Artrit, sırt ağrısına neden olabilecek eklem iltihabı hastalığı olarak bilinir ve özellikle omurga eklemlerini etkiler. Bu da kişide sırt ağrılarının oluşmasına neden olur. 3. BOYUN FITIĞI Boyun fıtığı da bölge olarak sırta yakın olması nedeniyle sırt ağrısına neden olabilir. Bunun yanı sıra boyun ve sırt omurgalarında oluşan kireçlenmeler de sırt ağrısı nedenlerindendir. Bu ağrıya özellikle kolda güç kaybı, uyuşukluk eşlik ediyorsa bu ağrılar boyun fıtığı habercisi olabilir. 4. FİBROMİYALJİ Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji sırt ağrısı belirtileri ile kendini gösterir. Özellikle kadınlarda çok sık görülen fibromiyalji sırt bölgesi başta olmak üzere kişilerde yaygın vücut ağrısına neden olur. Yorgunluk, şişkinlik, depresyon ve stres ile birlikte sırt ağrıları çok yoğun şekilde hissedilebilir.

SIRT AĞRISINI HAFİFLETMENİN PRATİK YOLLARI NELERDİR? 1. DÜZENLİ EGZERSİZ Düzenli olarak egzersiz yapmak ve vücut ağırlığınızı korumak sırt ağrısına iyi gelir. Vücutta ağırlık dengesinin sağlanmasıyla sırta binen ağırlık azalır. Bunun yanında sağlıklı beslenmek de vücudun güçlenmesini sağlayarak ağrılara karşı dirençli olmasını sağlar. REKLAM 2. SICAK VE SOĞUK KOMPRES İlk 24-48 saat içinde soğuk kompres, sonrasında sıcak kompres ağrılı bölgeye uygulanabilir. Bu yöntem, ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. 3. İDEAL OTURMA POZİSYONU Omuzlar rahat ve vücut sandalyeye arkasına dayalı olacak şekilde dik oturmak sırt ağrısının kötüleşmesini engeller. Sırtınızın alt kısmı ile koltuğunuz arasına bir yastık veya rulo halinde bir havlu koymak ve ayakları yerde düz tutmak da sırt ağrısına iyi gelir. 4. D VİTAMİNİ TAKVİYESİ Vücuda D vitamini takviyesi almak, kemik sağlığının güçlenmesine yardımcı olarak sırt ağrısını önlemeye ve hafifletmeye destek olur. D vitamini, vücutta kalsiyum ve fosfor dengesinin düzenlenmesinde ve kemik yoğunluğunun korunmasında etkili olan bir vitamin türüdür. 5. DURUŞ VE UYKU POZİSYONU Sırt ağrısı olduğunda uyumak zor olsa da kötü bir uyku pozisyonunda olmak sırt ağrısını şiddetlendirebilir. Bunun için yan yatarak omurganızı nötr bir pozisyonda tutmak sırt ağrısına iyi gelecektir. Bunun yanında sırtta oluşan gerilimi azaltmak için dizler arasına yastık koymak diğer yöntemler arasındadır. 6. SIRTI ZORLAYACAK AĞIR YÜKLERDEN KAÇININ Günlük hayatta kullanılan çanta ve benzeri ağırlıklar kişinin sırt ağrısının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Ağır çantalardan veya sırtı zorlayan diğer yüklerden kaçınarak sırt ağrının azalmasına destek olunabilir. Ağırlık taşımak kişinin omurgasında ve sırt kaslarında baskıya neden olmasının yanında uzun vadede postür bozukluğuna sebep olur. Bu baskının azaltılması kasların gerginliğinin azalmasında etkili olarak sırt ağrısının da hafiflemesini sağlar. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock