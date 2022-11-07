Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kritik gün! Sözleşmeliye kadro düzenlemesi SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsayacak?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek. Toplantı ile EYT, sözleşmeliye ve taşerona kadro konuları gündeme gelirken sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durumu haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 07.11.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından Kabine Toplantısı'nda EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumunun görüşülmesi ve konuyla ilgili açıklamalar yapılması bekleniyor. İşte sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri...

  • KABİNE KARARLARI BEKLENİYOR!

    Kabine toplantısında EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da kabine toplantısında görüşülecek. Bunun yanında Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, tahıl koridoru, terörle mücadele gibi konularda değerlendirilecek.

  • "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZERİYİZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" ifadelerini kullandı.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

    Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bin personerli kapsayacak düzenlemeyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra hazırlanan iki taslak metinle ilgili karar verilecek.

    Memur-Sen yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin  geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Sözleşmeliye kadro raporlarının sunulacağı öğrenildi.

  • BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak.

    Bilgin konuyla ilgili daha önce, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.