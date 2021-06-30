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Haberler Gündem Ankara 3 yıllık süre doluyor! Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor - Son dakika haberleri

3 yıllık süre doluyor! Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor

Toplu suçlarda gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması, şirketlere kayyum atanması ve kamudan ihraçların devam etmesi… Üç kritik yetki. Bu yetkilerin OHAL'in kalkmasının ardından 3 yıl daha devam etmesi için yasal düzenleme yapıldı… 3 yıllık süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Ancak AK Parti 31 Temmuz öncesi bu yetkinin uzatılması için harekete geçti. Yeni teklifin kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Fevzi Çakır'ın özel haberi...

30.06.2021 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
3 yıllık süre doluyor! Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor - Son dakika haberleri
Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor
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FETÖ’nün 15 temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’de OHAL ilan edildi. 7 kez uzatılan ve 2 yıl süren OHAL uygulaması Temmuz 2018’de sona erdi. Bu dönemde tam 32 kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Bu kararnamelerle, 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edilirken, 3 bin 213 kişinin rütbesi söküldü, 2 bin 761 kurum-kuruluş ise kapatıldı.

OHAL SONRASI YASAL DÜZENLEME

OHAL’in kaldırılmasının ardından kamuda FETÖ temizliğinin tamamlanmadığı gerekçesiyle yasal düzenleme yapıldı. Muhalefetin itirazlarına rağmen, OHAL sonrası dönemde bazı soruşturma usullerini düzenleyen 7145 sayılı yasa Meclis’ten geçti. Yasa 31 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

3 YILLIK GEÇİCİ DÜZENLEME YAPILDI

Yasa ile terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen memurların belirlenen usullere uygun olarak kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alındı. Yine toplu işlenen suçlarda gözaltı süresinin 12 güne kadar çıkarılması ve terör ile irtibatlı şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasına dair düzenlemeler de hayata geçirildi. her üç düzenlemenin de 3 yıl süreyle uygulanacağı da belirtildi.

MYK’DA GÖRÜŞÜLDÜ

İşte bu üç yıllık süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Bu nedenle AK Parti’nin yetkili organlarında bir süredir 31 Temmuz sonrası ne olacağı sorusu tartışılıyordu. Konu son olarak hafta başında yapılan AK Parti MYK’sında da ele alındı…

YENİ TEKLİFLE UZATMA GELİYOR

Edinilen bilgilere göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda sürenin uzatılması kararı alındı. Ancak süre uzatımı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis’in 15 Temmuz özel oturumu sonrası tatile girecek olması nedeniyle AK Parti’nin hazırlanacak yasa teklifini kısa bir süre içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Bu teklifle her üç uygulamanın da 1 ila 3 yıl arasında değişen bir sürede uzatılacağı kaydediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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