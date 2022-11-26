Şarkıcı Kris Wu (32), 18 yaşındaki Çinli bir öğrenciyi ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle cinsel birlikteliğe teşvik etmekle suçlanmasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alınmıştı.
Öğrenci, o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti.
13 YIL HAPİS
Kris Wu, Çin'in Pekin Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 13 yıl hapse mahkum edildi. The Guardian'ın haberine göre; Pekin Mahkemesi, Çin doğumlu şarkıcının, 2020'de üç kadına cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.
MAHKEME AÇIKLADI
Mahkeme, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wu Yifan, evinde üç sarhoş kadından yararlandı" dedi.
Ayrıca Wu, 2018'de cinsel ilişkiye girmek için kalabalık toplamak suçundan da suçlu bulundu.
Vergi dairesi, Wu'nun 'kişisel gelirini gizlemek, vergi kaçırmak ile birlikte eksik vergi ödemek' suçları için yaklaşık 600 milyon yuan ödemesine karar verildiğini söyledi.
'SINIR DIŞI' KARARI
Mahkeme Wu'nun sınır dışı edileceğini de açıkladı. Ancak Çin'deki avukatlar, bu tür sınır dışı işlemlerinin genellikle cezanın tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini belirtti.
Fotoğraflar: AP, Reuters