Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 76'ncısı yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

AA'nın haberine göre; Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, Bohemian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

2019 ALTIN KÜRE (GOLDEN GLOBE) KAZANANLAR ŞÖYLE:

EN İYİ FİLM (DRAMA)

Bohemian Rhapsody

DİĞER ADAYLAR

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL/KOMEDİ)

Green Book

DİĞER ADAYLAR

Crazy Rich Asians

The Favourite

Mary Poppins Returns

Vice

EN İYİ FİLM (ANİMASYON)

Spider-Man: Into the Spider-Verse

DİĞER ADAYLAR

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

DİĞER ADAYLAR

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Defoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

John David Washington, BlacKkKlansman

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Glenn Close, The Wife

DİĞER ADAYLAR

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer”

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)

Christian Bale, Vice

DİĞER ADAYLAR

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)

Olivia Colman, The Favourite

DİĞER ADAYLAR

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, Green Book

DİĞER ADAYLAR

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Regina King, If Beale Street Could Talk

DİĞER ADAYLAR

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ YÖNETMEN

Alfonso Cuaron, Roma

DİĞER ADAYLAR

Bradley Cooper, A Star Is Born

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

EN İYİ SENARYO

Green Book

DİĞER ADAYLAR

Roma

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Vice

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

DİĞER ADAYLAR

All the Stars, Black Panther

Girl in the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

EN İYİ YABANCI FİLM

Roma

DİĞER ADAYLAR

Capernaum

Girl

Never Look Away

Shoplifters

TELEVİZYON DALINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER İSE ŞÖYLE:

EN İYİ TV DİZİSİ (DRAMA)

The Americans

DİĞER ADAYLAR

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

EN İYİ TV DİZİSİ (MÜZİKAL/KOMEDİ)

The Kominsky Method

DİĞER ADAYLAR

Barry

The Good Place

Kidding

The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ MİNİ TV DİZİSİ YA DA FİLMİ

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

DİĞER ADAYLAR

The Alienist

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV MÜZİKAL/KOMEDİ)

Michael Douglas, The Kominsky Method

DİĞER ADAYLAR

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

EN İYİ KADIN OYUNCU (TV MÜZİKAL/KOMEDİ)

Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

DİĞER ADAYLAR

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Debra Messing, Will & Grace

EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV DRAMA)

Richard Madden, Bodyguard

DİĞER ADAYLAR

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

EN İYİ KADIN OYUNCU (TV DRAMA)

Sandra Oh, Killing Eve

DİĞER ADAYLAR

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV MİNİ DİZİ)

Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

DİĞER ADAYLAR

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, The Alienist

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal



EN İYİ KADIN OYUNCU (TV MİNİ DİZİ)

Patricia Arquette - Escape at Dannemora

DİĞER ADAYLAR

Amy Adams, Sharp Objects

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KISA TV DİZİSİ YA DA FİLMİ)

Ben Whishaw - A Very English Scandal

DİĞER ADAYLAR

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Henry Winkler, Barry

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KISA TV DİZİSİ YA DA FİLMİ)

Patricia Clarkson - Sharp Objects

DİĞER ADAYLAR

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale