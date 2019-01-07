07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yıl 76'ncısı yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.
AA'nın haberine göre; Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, Bohemian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.
EN İYİ FİLM (DRAMA)
Bohemian Rhapsody
DİĞER ADAYLAR
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
EN İYİ FİLM (MÜZİKAL/KOMEDİ)
Green Book
DİĞER ADAYLAR
Crazy Rich Asians
The Favourite
Mary Poppins Returns
Vice
EN İYİ FİLM (ANİMASYON)
Spider-Man: Into the Spider-Verse
DİĞER ADAYLAR
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
DİĞER ADAYLAR
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Defoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
John David Washington, BlacKkKlansman
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Glenn Close, The Wife
DİĞER ADAYLAR
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer”
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)
Christian Bale, Vice
DİĞER ADAYLAR
Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and The Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)
Olivia Colman, The Favourite
DİĞER ADAYLAR
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
DİĞER ADAYLAR
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Regina King, If Beale Street Could Talk
DİĞER ADAYLAR
Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, Roma
DİĞER ADAYLAR
Bradley Cooper, A Star Is Born
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice
EN İYİ SENARYO
Green Book
DİĞER ADAYLAR
Roma
The Favourite
If Beale Street Could Talk
Vice
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)
DİĞER ADAYLAR
All the Stars, Black Panther
Girl in the Movies, Dumplin
Requiem for a Private War, A Private War
Revelation, Boy Erased
EN İYİ YABANCI FİLM
Roma
DİĞER ADAYLAR
Capernaum
Girl
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ TV DİZİSİ (DRAMA)
The Americans
DİĞER ADAYLAR
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose
EN İYİ TV DİZİSİ (MÜZİKAL/KOMEDİ)
The Kominsky Method
DİĞER ADAYLAR
Barry
The Good Place
Kidding
The Marvelous Mrs. Maisel
EN İYİ MİNİ TV DİZİSİ YA DA FİLMİ
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
DİĞER ADAYLAR
The Alienist
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal
EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV MÜZİKAL/KOMEDİ)
Michael Douglas, The Kominsky Method
DİĞER ADAYLAR
Sacha Baron Cohen, Who Is America
Jim Carrey, Kidding
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
EN İYİ KADIN OYUNCU (TV MÜZİKAL/KOMEDİ)
Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel
DİĞER ADAYLAR
Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, GLOW
Debra Messing, Will & Grace
EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV DRAMA)
Richard Madden, Bodyguard
DİĞER ADAYLAR
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans
EN İYİ KADIN OYUNCU (TV DRAMA)
Sandra Oh, Killing Eve
DİĞER ADAYLAR
Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV MİNİ DİZİ)
Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
DİĞER ADAYLAR
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Daniel Brühl, The Alienist
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal
EN İYİ KADIN OYUNCU (TV MİNİ DİZİ)
Patricia Arquette - Escape at Dannemora
DİĞER ADAYLAR
Amy Adams, Sharp Objects
Connie Britton, Dirty John
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KISA TV DİZİSİ YA DA FİLMİ)
Ben Whishaw - A Very English Scandal
DİĞER ADAYLAR
Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Henry Winkler, Barry
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KISA TV DİZİSİ YA DA FİLMİ)
Patricia Clarkson - Sharp Objects
DİĞER ADAYLAR
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
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