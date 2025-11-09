Kris Jenner'a Jeff Bezos'un malikanesinde ünlülerle dolu 70'inci yaş partisi
Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner'ın 70 yaş partisi, Jezz Bezos'un lüks malikanesinde düzenlendi. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden Miranda Kerr'e, pek çok ünlü isim partideydi
Kardashian/Jenner kızlarının annesi Kris Jenner, 70'inci yaşına girdi. Anne Jenner için Beverly Hills'te Jeff Bezos'un evinde 70 yaş doğum günü partisi düzenlendi. Partiye birbirinden ünlü isimler alın etti.
Prens Harry ve Meghan Markle çifti de partinin davetlileri arasındaydı.
İki çocuklu Harry ve Meghan ikilisi, siyah kıyafetleriyle Jenner'ın doğum gününe katılırken, kameralara gülümseyerek poz verdi.
İşte Jenner partisine katılan bazı ünlü isimler...
Miranda Kerr
Kendall Jenner
Mark Zuckerberg - Priscilla Chan
Kim Kardashian
Chris Rock
Oprah Winfrey
Vin Diesel
Partinin yapıldığı Jeff Bezos'un lüks evi, günler öncesinden kutlama için hazırlandı.