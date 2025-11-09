Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Dünyadan Kris Jenner'a Jeff Bezos'un malikanesinde ünlülerle dolu 70'inci yaş partisi

        Kris Jenner'a Jeff Bezos'un malikanesinde ünlülerle dolu 70'inci yaş partisi

        Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner'ın 70 yaş partisi, Jezz Bezos'un lüks malikanesinde düzenlendi. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden Miranda Kerr'e, pek çok ünlü isim partideydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.11.2025 - 17:47
        Ünlülerle dolu 70'inci yaş partisi
        Kardashian/Jenner kızlarının annesi Kris Jenner, 70'inci yaşına girdi. Anne Jenner için Beverly Hills'te Jeff Bezos'un evinde 70 yaş doğum günü partisi düzenlendi. Partiye birbirinden ünlü isimler alın etti.

        Prens Harry ve Meghan Markle çifti de partinin davetlileri arasındaydı.

        İki çocuklu Harry ve Meghan ikilisi, siyah kıyafetleriyle Jenner'ın doğum gününe katılırken, kameralara gülümseyerek poz verdi.

        İşte Jenner partisine katılan bazı ünlü isimler...

        Miranda Kerr

        Kendall Jenner

        Mark Zuckerberg - Priscilla Chan

        Kim Kardashian

        Chris Rock

        Oprah Winfrey

        Vin Diesel

        Partinin yapıldığı Jeff Bezos'un lüks evi, günler öncesinden kutlama için hazırlandı.

