Kripto parada gözler Trump'ın açıklamalarında

Kripto para piyasasında Trump etkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Göreve başladığı andan itibaren kripto para birimlerine yönelik olumlu açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, bu süreçte piyasadaki hareketliliği artırdı.

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Beyaz Saray ev sahipliğinde Kripto Para Zirvesi düzenleneceği geçen hafta duyurulurken, kripto para yatırımcıları, yarın gerçekleştirilecek bu zirveye odaklandı.

Zirve, kripto endüstrisinden önde gelen isimler, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar ve Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu üyelerini bir araya getirecek.

Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks'ın başkanlık edeceği zirvede, Trump da açıklamalarda bulunacak.

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Bu süreçte gözler, ABD'nin stratejik rezervlerine 5 kripto para projesini ekleyeceğini açıklayan Trump'ın, yarın vereceği mesajlara çevrildi. Trump'ın burada ABD'nin bitcoin rezerv stratejisini açıklaması bekleniyor.

Trump'ın yapacağı açıklamaların piyasalar üzerinde etkili olması ve hareketliliği artırması öngörülüyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA "TRUMP" HAREKETLİLİĞİ

Kripto para piyasası, son dönemde Trump etkisiyle sert fiyat hareketleri sergiledi. Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle yükselişe geçen ve fiyat rekorunu ocak ayında 109 bin dolara taşıyan Bitcoin, geçen hafta 78 bin dolara kadar geriledi.

Bu düşüş sonrası Trump'ın ABD'nin stratejik rezervlerine 5 kripto para projesini (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano) ekleyeceğini açıklamasıyla piyasada hızlı yükseliş görüldü. Bitcoin, bu süreçte yeniden 95 bin dolar seviyelerine ulaştı. Bazı altcoinlerde ise yükseliş yüzde 30'u aştı.

Ancak Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları kripto para projelerinde yine düşüş getirdi. Bu gelişmelerle hafta başında 81 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, tekrar yükselişe geçerek 90 bin doların üzerine çıktı.

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EYALETLER DE BİTCOİN'E İLİŞKİN REZERV TASARILARI SUNUYOR

ABD'de Trump'ın "kripto dostu" bir ekonomi yönetimi kurmasının etkileri birçok alanda görülüyor. Demokrat Parti döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından birçok kripto para şirketine dava açılmış, bu durum piyasaya olumsuz yansımıştı.

Ancak son haftalarda bu davaların birçoğunda kripto para şirketleri lehine gelişmeler yaşandı.

SEC, kripto para borsası Coinbase ve Coinbase Global'e karşı devam eden davanın düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.

ABD merkezli borsalar Kraken, Robinhood, Gemini ve kripto para şirketleri Consensys, OpenSea, Uniswap Labs hakkında da benzer kararlar alındı. Kripto para şirketlerine açılan soruşturmaların kapatıldığı süreçte, ABD'de eyaletler düzeyinde Bitcoin'in rezervlere eklenmesine yönelik tasarılar da meclislere sunuluyor. Söz konusu meclislerde bu tasarıların onaylanması durumunda, eyaletlerin de Bitcoin alması mümkün olacak. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.