Kripto para borsası: Ne kadar risk o kadar haz

Son dakika: Kripto para borsası: Ne kadar risk o kadar haz

Dijital Çağın hayatımıza kattığı kavramlardan biri de kripto para. Çok yeni bir kavram olmasına rağmen oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşan sanal para kripto borsası kolay yoldan para kazanmanın bir yolu olarak görülüyor ancak maalesef riskli olduğu kadar tehlikeli ve üzücü sonuçlara da yol açabiliyor.

Kripto para borsasının bir nevi kumar etkisi yarattığı ve akıl sağlığını tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunan Psikiyatrist/Psikoterapist Onur Okan Demirci "İşin içine kavramı girdiğinde beynin dopamin salgısı artıyor ve haz alma oranı artıyor. Yani ne kadar riskli yatırım yaparsanız haz alma ihtimaliniz o kadar artıyor" şeklinde konuştu.

NE KADAR RİSK O KADAR HAZ

Uzmanlar bir süredir; son yıllarda giderek artan bir şekilde ilgi gören ve yaygınlaşan kripto para konusunda uyarılarda bulunuyor. Gerek riskli bir yatırım alanı olması gerekse bağımlılık yapma ihtimali dolayısıyla akıl sağlığını tehdit ettiği ifade ediliyor. Nitekim 28 Aralık tarihinde, Adana'da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için bunalıma giren bir kişi eşini vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Psikiyatrist/Psikoterapist Onur Okan Demirci "Döviz, altın, borsa gibi diğer yatırım araçlarından farklı olarak kripto para borsasında risk alma opsiyonları çok daha yüksek" dedi. Demirci "İşin içine risk kavramı girdiğinde beynin dopamin salgısı artıyor ve haz alma oranı artıyor. Yani ne kadar riskli yatırım yaparsanız haz alma ihtimaliniz o kadar artıyor" şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ

Kripto para borsasının tıpkı kumar bağımlılığındaki mekanizma gibi işlediğini ifade eden Onur Okan Demirci "Fakat bu daha kolay çünkü cep telefonunuzla 7/24 yanınızda taşıyabiliyorsunuz ve kişi hayatını artık buna endeksli yaşıyor ve gündelik hayattan giderek kopuyor" ifadelerini kullandı.

Travmatik yaşantılara sahip toplumların daha fazla risk alma özelliğine sahip bireyler yetiştirdiğini belirten Demirci, pandemi sürecinin de kripto para borsasının bu derece ilgi görmesinde etkili olduğunu ifade etti. Onur Okan Demirci "Önümüzdeki süreçte kripto para borsası ile ilgili psikolojik sorunları giderek daha fazla göreceğiz diye tahmin ediyorum" dedi.

OLUP BİTENİ KAÇIRMA KAYGISI RİSKE İTİYOR

Kripto para borsasında yaşanan durumun; psikiyatride son yıllarda popüler olan ve sosyal medyanın güç kazanmasıyla ortaya çıkan FOMO (Fear of missing out) "Olup biteni kaçırma kaygısı” ile açıklanabileceğini ifade eden Demirci "Kişinin kendini kıyaslayabileceği kitle sayısı giderek artıyor, kıyasladığı kitlenin neler kazandığını gördükçe de kendisini geride kalmış, yetersiz hissetmeye başlıyor ve diğerlerine yetişebilmek için en hızlı ve riskli yöntemi seçiyor" dedi.

ELEŞTİRMEYİN, SUÇLAMAYIN

Psikiyatrist/Psikoterapist Onur Okan Demirci, kripto para borsası bağımlısı ya da mağduruna yakınlarının nasıl davranması gerektiği konusuna da değindi. Demirci "Böyle bir durumda suçlayıcı değil, yanında olduklarını ifade eden bir söylemle yaklaşmaları gerekiyor. En azından kişiyi profesyonel bir yardım alma noktasında ikna edebilirler" dedi.

Bu yeni ekonomik düzene adapte olunması gerektiğini ifade eden Onur Okan Demirci bağımlılığı engellemek adına en önemli iki unsurun eğitim ve sosyal hayattan kopmamaya çalışmak olduğunu belirtti.