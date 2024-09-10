Kremlin: Ukrayna'da askeri operasyon tek yolumuz

REKLAM advertisement1

Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Başkanlık Seçimi'yle ilgili açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda alternatifsiz bir durumun ortada olduğunu öne süren Kremlin, "Ukrayna'daki hedeflerimize ulaşabilmek için öze operasyonu devam ettirmek tek yolumuz" açıklamasını yaptı.

Savaşın başlangıcı olan 2022'den bu yana Rus topraklarındaki en etkili muharebeyi Kursk bölgesinde gerçekleştiren Ukrayna ordusuna karşı ne yapacakları sorusuna cevap veren Kremlin, "Ordumuzun bir planı var" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya dronelarla saldırmasının, 'Kiev rejiminin özünü gösterdiğini' söyleyen Kremlin, "Ukrayna ordusu Kursk'tayken herhangi Kiev ile herhangi bir müzakere söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Rus donanmasının stratejik deniz tatbikatlara başlayacağını bildiren Kremlin, Putin'in de tatbikatları yerinde takip edeceğini duyurdu. Son olarak ABD Başkanlık Seçimi'yle ilgili demeç veren Kremlin, "Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki münazarayı takip etmeyeceğiz" dedi.