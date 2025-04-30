Kremlin: "Putin Ukrayna'da barışa açık"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da barışa açık olduğunu söyledi ve ABD ile yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşmelerine ve Ukrayna ile ateşkes çabalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da barışa olduğunu söyleyen Peskov, "Çatışma o kadar karmaşık ki Washington'ın istediği hızlı ilerlemenin elde edilmesi zor" dedi.

Peskov, "Başkan bu çatışmayı çözmek için politik ve diplomatik yöntemlere açık kalmaya devam ediyor" dedi ve Rusya'nın hedeflerine ulaşılması gerektiğini ve Moskova'nın tercihinin bu hedeflere barışçıl bir şekilde ulaşmak olduğunu söyledi.

Putin'in Ukrayna ile doğrudan görüşmelere istekli olduğunu ifade ettiğini, ancak Kiev'den henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.