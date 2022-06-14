Kremlin'den Ukrayna açıklaması

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Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov konuya ilişkin "Genel olarak baktığımızda özel askeri operasyonun amacı bu cumhuriyetleri korumak" dedi.

Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ta Rusların ve Rus destekli gruplar hakim. Ancak son haftalarda bu bölgelerde de Ukrayna ile çatışmalar artıyor.

Ukrayna'nın dün Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği topçu saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.