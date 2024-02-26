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        Haberler Dünya Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-17 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:57
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        Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
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        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-17 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, her iki liderin programlarının seçimden önce yüz yüze görüşemeyecek kadar yoğun olduğunu söylerken, seçim sonrası ziyarete yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Geçtiğimiz haftalarda Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru da masada olacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret başlıklarının da öne çıkacağı vurgulanmıştı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e 'tahıl koridorunu işletme' önerisini ileteceği belirtilmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 4 Eylül 2023'te Soçi'de yüz yüze görüşmüştü.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #rusya
        #türkiye
        #dünya
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