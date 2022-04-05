Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt

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Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçları sebebiyle yargılanması gerek" açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Biden'ın sözleri kabul edilemez ve değersiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini farkında olduklarını dile getiren Peskov, "ABD'nin favori uygulamasında vazgeçmesi pek olası değil." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, "Rusya görüşme ihtimaline reddetmiyor. Ancak bu sadece belge üzerinde anlaşmaya varıldığında olur" dedi.

Peskov, müzakerelerin ilerleyişi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"İYİ PLANLANMIŞ TRAJİK BİR GÖSTERİ"

Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.

İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir "sahtekarlık" olduğunu savunan Peskov, "Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak." dedi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, "Batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar. Bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Peskov, Buça’daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.

BIDEN: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçudur. Putin'de savaş suçlusudur. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısında da bulundu.