HUKUKİ KORUMA

Kişilerin ve şirketlerin, kredi kuruluşlarına veya finansal kuruluşlara yaptıkları işlemler, geçmiş dönem performansları dikkate alınmayacak. Eski kayıtlar görünmeyecek. Bu kayıtlara bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansman şirketlerince yapılan kredilendirmeler, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde dahil edilecek.

Bunları sağlayan finans kuruluşlarına işlemler için hukuki ve cezai sorumluluk verilmeyecek.