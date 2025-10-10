Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Kredi kartı borç yapılandırmada son gün! Kredi kartı borcuna yüzde kaç faizle, kaç taksit yapılıyor?

        Bireysel kredi kartı borçları ile daha önce yapılandırılmış kart borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreci bugün sona eriyor. Borç yapılandırması için azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanırken; en fazla 48 ay vadeye kadar taksit yapılabilecek. İşte, kredi kartı borç yapılandırmasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinde sona gelindi. Yapılan düzenlemeye göre borçlar, en fazla yüzde 3,11 faiz oranı uygulanarak 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Belirlenen aylık taksit tutarları her ayın asgari ödeme miktarına eklenecek. Ayrıca, yeniden yapılandırılan borcun kredi kartı limitini aşması halinde, bu tutar limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. İşte, tüm detaylar...

        • 2

          KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

        • 3

          KREDİ KARTI KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRILABİLİYOR?

          BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        • 4

          KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA DETAYLARI

          - Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

          - Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

          - Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Habertürk Anasayfa