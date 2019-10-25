25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi faizleri düşecek mi? sorusu dün Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesinin ardından gündeme geldi. Kredi faiz oranlarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak 3 kamu bankasında indirim geçtiğimiz aylarda yapılmış, özellikle konut ve taşıt kredilerindeki indirimin olumlu yansımaları olmuştu. Kredi faizleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi. Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Kredi faiz oranları geçtiğimiz günlerde 3 kamu bankası tarafından düşürülmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99, taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 1.40'a yerli üretim olan otomobillerde yüzde 0.49 ile yüzde 0.69'a, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 1.18 ile yüzde 1.42 arasında değişiyor. İşte diğer bankaların kredi faiz oranları...
KONUT KREDİ FAİZLERİ
|BANKALAR
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Garanti BBVA Konut Kredisi
|10.000 TL - 500.000 TL
|20 Yıl
|%1.2 - %1.56
|ICBC Bank Turkey Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.29 - %1.32
|Yapı Kredi Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17
|Akbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.21
|Alternatif Bank Konut Kredisi
|10.000 TL - 2.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.74
|Anadolubank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.79 - %1.85
|Burgan Bank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.69
|DenizBank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|25 Yıl
|%1.79
|Fibabanka Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.49
|Halkbank Konut Kredisi
|500 TL - 2.000.000 TL
|15 Yıl
|%0.99 - %1.19
|HSBC Konut Kredisi
|2.000 TL - 500.000 TL
|10 Yıl
|%1.79
|ING Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.19
|İş Bankası Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.500.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.21
|Kuveyt Türk Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.11
|Odeabank Konut Kredisi
|5.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.58
|QNB Finansbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.500.000 TL
|10 Yıl
|%1.28
|Şekerbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.39
|Şeker Finans Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.900.000 TL
|30 Yıl
|%2.15
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
|BANKALAR
|KREDİ TUTARI
|VADE
|FAİZ
|Garanti BBVA Taşıt Kredisi
|500 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.44
|Akbank Taşıt Kredisi
|2.000 TL - 50.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.49
|Alternatif Bank Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.89
|Anadolubank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.86
|Burgan Bank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.200.000 TL
|12 - 60 Ay
|%1.74
|DenizBank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.79
|Fibabanka Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.49
|Halkbank Taşıt Kredisi
|500 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.29
|HSBC Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.79
|ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|2 - 60 Ay
|%1.34
|ING Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 50.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.59 - 1.64
|İş Bankası Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.99
|Koçfinans Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 2.000.000 TL
|3 - 48 Ay
|%1.99
|Kuveyt Türk Taşıt Kredisi
|500 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.21
|Odeabank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 120.000 TL
|6 - 60 Ay
|%1.76
|QNB Finansbank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.45
|Şekerbank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.42
|TEB Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%2.65
|Türkiye Finans Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.29 - 1.36
|VakıfBank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 250.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.45
|Vakıf Katılım Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.41 - 1.43
|Yapı Kredi Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.49 - 1.65
|Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
%1.25
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
|BANKALAR
|KREDİ TUTARI
|VADE
|FAİZ ORANI
|Akbank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 40.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.57 - %1.79
|Ceepteteb İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 50.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.18
|DenizBank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 55.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.19 - %1.69
|Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 500.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.24 - %2
|İş Bankası İhtiyaç Kredisi
|3.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.19 - %1.29
|QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 35.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.55
|TEB - İhtiyaç Kredisi
|2.500 TL - 50.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.55
|Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi
|500 TL - 100.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.19
|Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi
|5.000 TL - 500.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.18
|Anadolubank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.38 - 1.41
|Burgan Bank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 40.000 TL
|12 - 60 Ay
|%1.49
|Enpara.com İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 60.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.86
|Fibabanka İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 30.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.69 - 1.75
|Halkbank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 30.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.39
|HSBC İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 40.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.79
|ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisİ
|1.000 TL - 100.000 TL
|2 - 60 Ay
|%1.35
|Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.75
|NKolay İhtiyaç Kredisi
|2.500 TL - 30.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.79 - 2.39
|Odeabank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.75
|Şekerbank İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 50.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.99
|VakıfBank İhtiyaç Kredisi
|3.000 TL - 50.000 TL
|3- 60 Ay
|%1.35
|Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.48 - 1.83
|Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.35
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