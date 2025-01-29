Kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya geldi
Britanya kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya gözlerini açtı. York Prensesi Beatrice, Westminster Hastanesi'nde ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2 kilogram ağırlığındaki bebeğin ismi ise Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi oldu.
Giriş: 29.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:50
Britanya kraliyet ailesine yeni bir üye daha katıldı. York Prensesi Beatrice Westminister Hastenesi'nde ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2 kilogram ağırlığındaki bebeğin adı Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi oldu.
22 Ocak tarihinde doğan bebeğin doğumund görev yapan bütün hastane görevlilerine teşekkür eden kraliyet ailesi, Prenses Beatrice'i tebrik etti.
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