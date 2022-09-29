Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı

İngiltere'nin 70 yıldır tahtta olan kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde ailesinin yanı başında 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçe II. Elizabeth için 19 Eylül'de dünya liderleri ve önde gelen isimlerin de katılımıyla cenaze töreni düzenlenmişti. Kraliçe II. Elizabeth'in yerine ise tahtın 1 numaralı varisi 73 yaşındaki oğlu Prens Charles gelmiş ve Kral III. Charles unvanını almıştı.

Cenaze sonrası İngiltere'de resmi yas sona erip hayat normale dönerken, Kraliçe II. Elizabeth'in resmi ölüm sertifikası da kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşılan ölüm sertifikasına göre 96 yaşındaki Kraliçe, yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölüm saati ise yerel saatle 15.10 olarak açıklandı.

Buckingham Sarayı, aynı gün saat 12.30'da Kraliçe'nin sağlığından endişe duyulduğunu ve ailesinin kendisini görmek için çağrıldığını açıklamıştı. Kraliçe'nin ölümü kamuoyuyla saat 18.30'da paylaşılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.