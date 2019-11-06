06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly, Kraliçe’nin artık sahte kürkten yapılan kıyafetler giyeceğini açıkladı.
'The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ adında bir anı kitabı kaleme alan Kelly, Kraliçe’nin gardırobundaki değişimlerden söz ederken bu yıl gerçek kürkleri gardırobundan çıkardığını duyurdu.
Kelly kitabında, "Majesteleri, özellikle soğuk havalarda bir görüşmeye katılacaksa, 2019’dan itibaren, sıcak kalmasını sağlamak için sahte kürk kullanacaktır" ifadesini yazdı.
Ancak Kelly, devlet törenlerinde Kraliyet görevinin bir parçası olarak gerçek kürkten yapılan cübbeler giyebileceği açıkladı.
Kraliyet terzisi, Kraliçe’nin en sevdiği giysilerinden biri olan vizon kürkünü de artık gardırobundan çıkardığını ekledi.
Buckingham Sarayı da haberi doğrulayarak "Kraliçe için yeni kıyafetler tasarlanırken gerçek kürk yerine sahte kürk kullanılacak" dedi.
93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in gerçek kürkü bırakması, hayvan hakları aktivistlerini mutlu etti. Hayvan hakları örgütü PETA, Kraliçe'yi muhafızların da gerçek kürkten şapka takmayı bırakmalarını istedi.
Humane Society adlı hayvan hakları savunucusu örgütü ise "Majestelerini bir örnek olarak takip etmesi ve İngiltere'yi hayvan kürkü satışını yasaklayan ilk ülke haline getirmesi için İngiltere Hükümeti’ne çağrıda bulunuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
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