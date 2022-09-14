İngiltere Kralı Üçüncü Charles’ın St. James Sarayı’nda düzenlenen tahtı devralma töreninde yaptığı hareket gündem oldu. Kral, bazı belgeleri imzalaması için hazırlanan masaya oturmak üzere iken masadaki hokkanın kaldırılması için eli ile sert bir işaret yapmıştı.
Kral’ın bu hareketi farklı şekillerde yorumlandı, hattâ elleri titrediği için kalemi tutamadığı bile iddia edildi.
Halbuki olay başkaydı, ortada bir düzensizlik vardı ve Charles yapılmış bir hatanın düzeltilmesini istemişti: Protokole düşkün olan ve bu işlerde pek hata yapmayan İngilizler her nasılsa hokka takımı ile kalemliği masada yanlış yere koymuşlardı...
Hokka ile kalemlik yazı masasında hemen önünüze değil, oturduğunuz tarafın tam karşısına konur. Rahatça yazabilmeniz için önünüzün boş olması gerekir ve kalemleri masanın diğer ucuna uzanarak alırsınız. Ama hokka hemen önünüzde olduğu takdirde elinizdeki dosyayı veya kâğıdı koyacak yer bulamaz ve yer açabilmek için hokkayı olması gereken yere itelemek zorunda kalırsınız.
Kral da bunu yaptı. Hokka ve kalemlik yanlış yere, yani Charles’ın oturacağı yerin hemen önüne konmuştu ve Kral oturmak üzereyken masadaki büyük boy evrakı imzalayacak yer olmadığını gördü. Bunun üzerine eli ile “Alın bunları, başka yere koyun” işareti yaptı ve önündeki hokkayı daha ileriye koydular.
Yani, Kral Charles’ın masanın başında yaptığı hareket bir rahatsızlık belirtisi falan değil, “Şu masayı boşaltın da elimdekileri rahat rahat imzalayayım” demekten ibaretti...
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