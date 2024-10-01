Kral Felipe'nin yeğeni Irene sevgilisiyle görüntülendi
İspanya Kralı Felipe'nin 19 yaşındaki yeğeni Irene Urdangarin, erkek arkadaşıyla birlikte Madrid Safari Parkı'nda görüntülendi. Çiftin birbirlerini öpme anları objektiflere yansıdı
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İspanya kralı Felipe'nin ablası Infanta Cristina'nın 19 yaşındaki kızı Irene Urdangarin, erkek arkadaşıyla birlikte Madrid Safari Parkı'nda görüntülendi.
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Sevgilisi Juan Urquijo ile otomobilin içinde, etraflarını saran hayvanları seyreden ve onlara yiyecek veren Urdangarin, eğlenceli anlarda objektiflere yansıdı.
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Kral Felipe'nin yeğeni Irene Urdangarin, Burbon Prensesi Maria Teresa'nın torunu olan 24 yaşındaki Juan Urquijo ile geçen yıldan bu yana birlikte.
Çift, safari parkı gezisi esnasında birbirlerini öperken fotoğraflandı.
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Irene, İspanya Kralı Felipe'nin ablası İnfanta Cristina ile eski eşi Iñaki Urdangarin'in kızı.
1997'de evlenen çift, 2022'de ayrılacaklarının ilk duyurulmasının ardından işlemlerini Aralık 2023'te tamamlamıştı.
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Irene Urdangarin, ailesiyle birlikte en son, Yunanistan Prensesi Theodora'nın ABD'li Matthew Kumar ile hafta sonu Atina'da gerçekleşen düğününde görülmüştü.