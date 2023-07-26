KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 6 ile 13 Temmuz günleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından en düşük ve en yüksek KPSS atama (yerleştirme) 2023/1 tavan ve taban puanları ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS Lisans bölümlerinden toplam 68 bine yakın aday başvuru yaparken yerleştirilen aday sayısı 997 oldu. Ön lisans bölümlerinden ise 55 bin aday tercihde bulunurken 728 aday ise yerleştirildi. İşte, KPSS 2023/1 taban ve tavan puanları…