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        Haberler Gündem KPSS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI 2023 | KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı!

        KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı! İşte 2023 KPSS yerleştirme taban puanları

        KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte alım yapılan puanlar da duyuruldu. Herhangi bir kuruma yerleştirilmeyen memur adayları en düşük v en yüksek KPSS atama puanlarına çevrildi. İşte KPSS 2023/1 taban puanları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 21:48
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        • 1

          KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 6 ile 13 Temmuz günleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından en düşük ve en yüksek KPSS atama (yerleştirme) 2023/1 tavan ve taban puanları ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS Lisans bölümlerinden toplam 68 bine yakın aday başvuru yaparken yerleştirilen aday sayısı 997 oldu. Ön lisans bölümlerinden ise 55 bin aday tercihde bulunurken 728 aday ise yerleştirildi. İşte, KPSS 2023/1 taban ve tavan puanları…

        • 2

          "YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI"

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          KPSS 2023/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

          ÖSYM’den yapılan açıklamada “KPSS-2023/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

          6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.” denildi.

        • 4

          KPSS 2023/1 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

          KPSS 2023/1, ön lisans, lisans ve ortaöğretim taban puanları açıklandı. KPSS taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.,

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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