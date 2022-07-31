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KPSS'ye kaç kişi girdi, ne kadar başvuru yapıldı? 2022 KPSS Lisans sınavına bu yıl ne kadar katılım sağlandı?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 KPSS maratonu başladı. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan binlerce aday Genel Yetenek - Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarında ter döküyor. 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dda dahil olmak üzere toplamda 104 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınava kaç kişinin katılım sağladığı merak ediliyor. İşte, 2022 KPSS Lisans sınavına başvuru ve katılım oranı hakkında merak edilenler...

31.07.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başvuruları 24 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında alınan 2022 KPSS sınavı 31 Temmuz Pazar günü uygulanıyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen KPSS sınavına başvuru ve katılım oranı merak ediliyor. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına toplam 1 milyon 400 bine yakın aday katılım sağlamıştı. Kamuya memur olarak atanmak isteyenlerin gündeminde "Bu yıl KPSS'ye kaç kişi girdi, ne kadar başvuru yapıldı?" sorusu ye alıyor. İşte, 2022 KPSS sınavına başvuran ve katılım sağlayan adayların durumu hakkında merak edilenler...

  • KPSS LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

    KPSS başvurusu yapan kişi sayısına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 KPSS sınavına başvuran toplam aday sayısı 1 milyon 398 bin 728 kişiyken adaylardan  93 bin 53'ü sınava katılım sağlamadı. 2022 KPSS Lisans sınavına başvuran aday sayısı hakkında bir açıklama yapıldığında habere eklenecektir.

  • 2022 KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    Kamu Personeli Seçme Sınav 2022 KPSS sınavına kaç kişinin katıldığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından bir açıklama yapılması halinde haberimizde yer alacak.

  • KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

    KPSS Lisans sınavında 120 soru sorulacak ve adaylara tüm soruları cevaplamak için toplamda 130 dakika süre verilecek.

    Genel Yetenek ve Genel Kültür İlk Oturum Sınavı:

    KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

    KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

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