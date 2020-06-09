Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih sonuçları 2020 açıklandı. 2 bin 153 personel alımı için KPSS 2020/7 sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında erişime açıldı.

KPSS 2020/7 SONUÇLARI AÇIKLANDI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.