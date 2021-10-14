Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS oturumları tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar tercihler için bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihleri hakkında bakanlık tarafından açıklamalar yapıldı.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Selçuk, “Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek” dedi.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih tarihlerine kısa bir süre kala kılavuzun ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.