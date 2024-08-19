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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr): ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr): ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. Kamuda memur olmak isteyen adaylar 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber adaylar araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:03
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        • 1

          Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde GK-GY ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye katılım sağlamıştı. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti. Bu noktada ''KPSS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanacak. Peki, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı…

        • 2

          KPSS 2024 MARATONU TAMAMLANIYOR!

          Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

          Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapıldı.

        • 3

          2024 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Lisans KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.

        • 4

          KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

          ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

          Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

        • 5

          2024 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

          Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

          Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

          2024 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,

          KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

        • 7
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