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        Haberler Bilgi Gündem KPSS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI 2024 | KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 1 Eylül Pazar günü 1 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. Genellikle 2 yılda bir yapılan KPSS ön lisans sınavında sonuçlar sınavdan yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklanmaktadır. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilmektedir. İşte 2024 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:57
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        • 1

          2 yıllık ön lisans programından mezun olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memur olma hayaliyle sınava katılım gösteren adaylar, KPSS ön lisans sonuçları için ÖSYM'de gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sınav sonuç tarihi...

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

        • 3

          KPSS SONUÇLARI NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          KPSS sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

        • 4

          Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 5

          ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

        • 6

          ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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