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        Haberler Gündem KPSS SINAV SORU YORUMLARI 2023: Lisans sınav yorumları ile KPSS soruları nasıldı, sınav zor muydu ve kolay mıydı? (Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu)

        KPSS sınav yorumları ile sorular nasıldı? 2023 Lisans KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) bugün ülke genelinde düzenlendi. Memur olma hayaliyle sınava katılanlar KPSS soruları karşısında ter döktü. Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarına katılım sağlayan adaylar sınavında bitmesinin ardından 2023 KPSS sınav sorularının kolay mı, zor mu olduğunu tartışmaya başladı. Sınavın ardından sosyal medyadan KPSS soru yorumları sizlerle. İşte, KPSS 2023 Lisans sınav yorumları ile sorular hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 00:23
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          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün ülke genelinde gerçekleştirildi. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın geride kalmasıyla beraber KPSS soru yorumları araştırmaları sıklaştı. Adaylar, sosyal medyada paylaşılan KPSS sınav yorumları ile diğer katılımcıların KPSS soruları hakkındaki düşüncelerini öğrenebiliyor. İşte, 2023 KPSS Lisans soruları ile ilgili detaylar...

        • 2

          KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?

          ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı23 Temmuz 2023 Pazar günü uygulandı. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın ardından adaylar "2023 KPSS soruları nasıldı, sınav zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna yanıt arıyorlar.

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          KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

          Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaşıyorlar. İşte, 2023 KPSS soru yorumları haberimizin devamında...

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