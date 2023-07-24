Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün ülke genelinde gerçekleştirildi. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın geride kalmasıyla beraber KPSS soru yorumları araştırmaları sıklaştı. Adaylar, sosyal medyada paylaşılan KPSS sınav yorumları ile diğer katılımcıların KPSS soruları hakkındaki düşüncelerini öğrenebiliyor. İşte, 2023 KPSS Lisans soruları ile ilgili detaylar...