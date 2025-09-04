KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi belli olurken KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesinde sınava girecekleri bina ve salonlarını görebilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından KPSS 2025 sınav giriş yerleri duyuruldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu. İşte, KPSS giriş belgesi ile ilgili bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu.
2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek:
Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK): 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün:
10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye
Alan Bilgisi 2. Gün:
10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik