        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM KPSS giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

        KPSS sınav giriş belgesi sorgula: KPSS giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

        KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacak olan vatandaşların KPSS sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilir. İşte, KPSS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:14
        • 1

          KPSS giriş belgesi yayınlandı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10:15'te, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 14 Eylül 2025 Pazar saat 10:15'te uygulanacak. Sınava az bir süre kala hazırlıklar tamamlanıyor. KPSS Lisans sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. İşte, KPSS giriş belgesi alma ekranı ve tüm detaylar

        • 2

          KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilir.

          KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          KPSS Alan Bilgisi 1. gün 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10:15'te

          KPSS Alan Bilgisi 2. gün 14 Eylül 2025 Pazar saat 10:15'te uygulanacak.

