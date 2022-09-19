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KPSS PUAN HESAPLAMA 2022: KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? KPSS’de 70, 80, 90 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekli?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli?

KPSS sonrasında milyonlarca aday kaç puan alacağını merak etmeye başladı. Sınav sorularının çalınması iddiasıyla iptal edilen KPSS 18 Eylül Pazar günü yeniden gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından netlerine göre ne kadar puan alacaklarını hesaplamak isteyen adaylar "KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte 2022 KPSS lisans puan hesaplama…

19.09.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 KPSS lisans sınavı soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İleri bir tarihe yeniden yapılması için ertelenen KPSS lisans sınavının ilk oturumu 18 Eylül’de tamamlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren milyonlarca aday KPSS puan hesaplama araştırmaları yapıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? KPSS net sayısı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

  • KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS'nin tamamlanmasının ardından adayların testlerdeki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Belirlenen bu doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın aldığı ham puan belirlenmiş oluyor.

    KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

    ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

     

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

    ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

  • KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

    KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

    Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

    Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

    Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

  • Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

    35 -12/4= 35-3=32 net

    45-6/4= 45-1,5=43,5 net

    P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

    (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

  • 2022 KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.

    - Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    - MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

    - KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

    - Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

    - Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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