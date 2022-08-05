KPSS Ön Lisans, ortaöğretim sınavlarında geri sayım başladı. Bilindiği gibi KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans iki ayrı oturumda gerçekleşmektedir. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, Ön Lisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır. Peki 2022 KPSS Ön Lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...