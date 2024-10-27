KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl ve nereden yapılır?
KPSS tercihleri ÖSYM'nin tercih kılavuzunu erişime açmasının ardından başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
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4 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından, adaylar puanlarına göre tercih yapma sürecine girmeye hazırlanıyor. Şimdi gözler, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yayımlanmasına çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konuya dair merak edilen bilgiler...
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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı.
KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.
KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
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