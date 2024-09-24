KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama sayfası
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi. Pekİ KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!
KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulandı.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.
Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.