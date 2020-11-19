KPSS ortaöğretim sınavı ertelenecek mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının hızla artış göstermesiyle yeni tedbirler alındı. Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonuna kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını duyurdu. Peki, 22 Kasım'da gerçekleşecek olan KPSS ortaöğretim sınavı ertelenecek mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesiyle ÖSYM başkanı Halis Aygün'den de ilk açıklama geldi. Aygün, ''İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre; Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.''