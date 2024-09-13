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        KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:20
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

        Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

        Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

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        1 MİLYON 864 BİN 867 ADAY SINAVA BAŞVURDU

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

        Ersoy, ihtiyaçlar doğrultusunda sınav merkezlerine 19 ekleme yaparak merkez sayısını 227'ye çıkardıklarını, artırmadaki amaçlarının adayların sınava erişimlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

        Sınavda toplam 260 bin 94 kişinin görev yapacağını aktaran Ersoy, "Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. İhtiyaç duyacakları alanlara ilişkin bilgilendirici yazılı ve görsel materyaller kendilerine aktarıldı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak" bilgisini paylaştı.

        Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

        Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, "6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü" açıklamasında bulundu.

        Ersoy, adaylara sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamalarının faydalı olacağını bildirerek, sınava katılan adaylara başarılar diledi.

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