2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir. KPSS ön lisans geç başvuru ücreti buna göre 195 lira olarak ödenecek.