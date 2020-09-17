KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM yayınldığı KPSS kılavuzunda ortaöğretim sınavına başvuru ücreti ve başvuru koşullarını belirledi.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti için son tarih 30 Eylül'dür. Bu tarihten sonra Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenir



KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU 2020

Bugün başlayan KPSS Ortaöğretim başvurusunu yapacak adayların ÖSYM'nin yayımladığı KPSS Ortaöğretim kılavuzunun detaylı olarak incelemesi gerekiyor. 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil

Uygulaması’ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM

tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi (MEB e-Okul) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ortaöğretim eğitim bilgileri MEB e-Okul Sisteminden alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri MEB e-Okul Sistemine dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.).

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.