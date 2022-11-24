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KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir? 2022 KPSS Ortaöğretim 70 puanla alan yerler

KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar aldıkları puana göre nereye yerleşebileceklerini sorgulamaya başladılar. Her birim farklı puan ile alım yapıyor. Kamu kurumlarında memur olmak için tercih yapacak olan adaylar için KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilebileceğini haberimizde derledik. İşte konuya dair detaylar...

Giriş: 24.11.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS Ortaöğretim oturumu sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe günü açıklandı. KPSS tercihleri için geri sayım devam ederken adaylar aldıkları puan ile hangi kurumlara yerleşebileceklerini sorguluyorlar. İşte KPSS Ortaöğretim 70 puanla alan yerler hakkında detaylar...

  • 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

    KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS sonuçlarının belli olmasının akabinde taban puanları da belli olacak. Adaylar taban puanlarına göre tercih işlemlerini yapacaklar.

    KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;

    İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35

    Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81

    KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

    Üniversiteler

    Enstitüler

    Bakanlıklar

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Karayolları Genel Müdürlüğü

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

    Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Türk Dil Kurumu Başkanlığı

    T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    Sayıştay Başkanlığı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü

    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

  • B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

    Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

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