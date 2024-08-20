KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS önlisans sınavı ne zaman?

2024 KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi ile KPSS önlisans sınav tarihi belli olmuştu. Takvime göre, ön lisans mezunu adayların katılacağı sınav Eylül ayında yapılacak. Kısa süre kala Önlisans KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?