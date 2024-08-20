KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS önlisans sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2024 KPSS önlisans sınavı, Eylül ayında uygulanacak. Sayılı günler kalırken kamuda memur olmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini gösteren belgeler için araştırmalara başladı. Peki KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS önlisans sınavı ne zaman? İşte Önlisans KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
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2024 KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi ile KPSS önlisans sınav tarihi belli olmuştu. Takvime göre, ön lisans mezunu adayların katılacağı sınav Eylül ayında yapılacak. Kısa süre kala Önlisans KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2024 KPSS Önlisans sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.
Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; KPSS Önlisans sınav yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti.
Takvime göre KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
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KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
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