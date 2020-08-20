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KPSS Önlisans sınav başvuruları 2020! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Önlisans sınavına girecek olan adaylar başvuru için hazırlanmaya başladı. KPSS Önlisans sınav başvurularının ne zaman başlayacağını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) duyurdu. KPSS Önlisans sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihleri...

20.08.2020 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS Önlisans sınav başvuruları

KPSS Önlisans sınavı başvurları başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS Önlisans başvuruları yarın başlayacak. Başvuruları 2 Eylül 2020 tarihinde son bulacak. KPSS Önlisans sınavı ise 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

21.08.2020 - 02.09.2020

KPSS ÖNLİSANS SINAV /SONUÇ TARİHLERİ

25.10.2020 26.11.2020

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