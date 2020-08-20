KPSS Önlisans sınavı başvurları başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS Önlisans başvuruları yarın başlayacak. Başvuruları 2 Eylül 2020 tarihinde son bulacak. KPSS Önlisans sınavı ise 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

21.08.2020 - 02.09.2020

KPSS ÖNLİSANS SINAV /SONUÇ TARİHLERİ

25.10.2020 26.11.2020

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