Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Kamu çalışanı olmak için sınava girecek milyonlarca aday için merak edilen tüm tarihleri derledik. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihi ile KPSS Ön Lisans başvuru ekranı...