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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, başvuru tarihi, geç başvuru günü, sonuç açıklanma tarihi - KPSS Ön lisans başvuru ekranı

        KPSS Ön Lisans başvuruları başladı! KPSS Ön Lisans başvuru ekranı

        Milyonlarca kamu çalışanı adayın beklediği KPSS maratonu başlamak üzere! Bugün yani 13 Haziran itibarıyla başvuru ekranı da açıldı. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve diğer merak edilen detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:59
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Kamu çalışanı olmak için sınava girecek milyonlarca aday için merak edilen tüm tarihleri derledik. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihi ile KPSS Ön Lisans başvuru ekranı...

        • 2

          2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          Ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak ve sınav 10.15'te başlayacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

          Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 saat 10.00 ile 2 Temmuz 2024 saat 23.59 arasında yapılacak.

        • 4

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

          İlk başvuruyu kaçıranlar adaylar için sınava geç başvuru 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

        • 5

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURU EKRANI

          KPSS Ön Lisans sınavına başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki linkten direkt başvuru ekranına ulaşabilir.

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS ön lisans sınav sonucu 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ilan edilecek.

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