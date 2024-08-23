KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor? Öğretmenlik hangi puan türü?
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos Cuma günü adayların erişimine sunuldu. Öğretmen olmak adına, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarına katılım gösteren adaylar, KPSS öğretmenlik atama puanı ve puan türünü araştırmaya başladı. Peki, "KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor? KPSS öğretmenlik hangi puan türü?" İşte KPSS öğretmenlik atama puanı ve puan türü...
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Genel Yetenek-Genel Kültür ileEğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğretmenlik atama puanı gündemi meşgul etmeye başladı. KPSS ile öğretmen atamaları P121 ve P10 puan türlerinde gerçekleşmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava çağrılan adaylara ait bazlı taban puanları MEB tarafından yayımlandı. Peki, "KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor? KPSS öğretmenlik hangi puan türü?" İşte detaylar...
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KPSS ÖĞRETMEN ATAMALARI PUAN TÜRÜ
KPSS ile öğretmen atamaları P121 ve P10 puan türlerinde gerçekleştiriliyor.
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KPSSP10 VE P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P10 puanı öğretmen olarak atanmak isteyen adayları ilgilendirmektedir. KPSS P10 puanının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavına girilmesi gerekmektedir
16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan P121 puanı, Genel Kültür - Genel Yetenek + Eğitim Bilimleri + ÖABT sonuçlarından oluşmaktadır.
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KPSS P121 PUANI NASIL HESAPLANIR?
P121 puanının oluşması için genel yetenek ve genel kültür için 0,30, eğitim bilimleri için 0,20, öğretmenlik alan bilgisi için, 0,50 ağırlık puanı alınarak hesaplanır.
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KPSS P121 KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.
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ÖĞRETMENLİK KPSS ATAMA PUANLARI
Geçtiğimiz aylarda 2024 sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava çağrılan adaylara ait alan bazlı taban puanları MEB tarafından paylaşıldı. Yayınlanan listeden öğretmenlik KPSS puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
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