KPSS MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.

ÖSYM KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.