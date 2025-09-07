KPSS gerekli belgeler ve yasak eşyalar listesi 2025: Sınava girerken yanımızda olması ve olmaması gerekenler neler?
2025-KPSS kılavuzunu yayımlayan ÖSYM, sınav salonlarına getirilemeyecek eşya ve aksesuarların listesini kamuoyuyla paylaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, sınav günü bu yasaklı eşyalarla gelen adayların sınav binasına girişine izin verilmeyecek. İşte, KPSS gerekli belgeler ve yasak eşyalar listesi...
ÖSYM’nin yayımladığı 2025-KPSS kılavuzunda, adayların sınav günü (7 Eylül 2025) sınav salonuna getirmesi yasak olan eşyalar ayrıntılı şekilde belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konulan bu kurallar kapsamında, yasaklı araç ve aksesuarlarla gelen adayların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Adayların mağduriyet yaşamamaları için bu kuralları sınav öncesinde dikkatlice gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. İşte detaylar...
SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAKLI OLAN EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
SINAVA GİRİŞTE SU YASAK MI?
KPSS’ye girecek adaylar, sınav salonuna sadece şeffaf ve etiketsiz su şişesi ile giriş yapabiliyor. Şişenin tamamen renksiz ve üzerinde yazı ya da desen bulunmaması gerekiyor. Kurallara uygun olmayan su şişeleri ise sınav salonuna alınmıyor.
KPSS BİLGİLENDİRMESİ
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.